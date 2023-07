Missione Italia 2021-2026. PNRR dei comuni e delle città (seconda giornata)

"PNRR: sostenibilità ed integrazione della mobilità urbana".



Parliamo con Pierluigi Biondi (Sindaco dell’Aquila), Davide Galimberti (Sindaco di Varese), Umberto Labrutoad (FS Sistemi Urbani), Giada Maio (Responsabile ufficio energia, qualità dell’aria ANCI), Carlo Masci (Sindaco di Pescara), Elisabetta Pellegrini (Coordinatore della struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).



L'Opinione di Matteo Lepore (Sindaco di Bologna) e Paolo Truzzu ( Sindaco di Cagliari e Vice …

Presidente ANCI).



L'Intervista Gianni Trovati con Matteo Salvini (Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti).



Ore 10.30 "Il PNRR per l'inclusione e l'integrazione socio sanitaria".



Parliamo con Annalisa D'Amato (Responsabile Area Welfare, politiche sociali e salute ANCI), Michele Forlivesi (Dirigente dell’Unità di Missione del PNRR, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Alessio Nardini (Direttore Generale Unità di Missione, Ministero della Salute), Paolo Onelli (Direttore Generale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Daniele Sinibaldi (Sindaco di Rieti).



L'Opinione di Roberto Pella (Sindaco di Valdengo e Vice Presidente Vicario ANCI) e Luca Vecchi (Sindaco di Reggio Emilia).



L'Intervista: Gianni Trivati con Andrea Abodi (Ministro per lo Sport e i Giovani) e Orazio Schillaci (Ministro della Salute).



L'Intervista: Gianni Trovati con Raffele Fitto (Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR).



Ore 11.45 "PNRR: La strategia dei Sindaci per un sistema integrato dei rifiuti".



Parliamo con: Laura D'Aprile (Capo Dipartimento sviluppo sostenibile, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica), Corrado Dentis (Presidente CORIPET), Antonio Di Bari (ResponsabileA rea SPL, Contratti e Rifiuti ANCI), Valter Facciotto (DG CONAI), Alessandro Ghinelli (Sindaco di Arezzo), Michelangelo Giansiracusa (Sindaco di Ferla), Stefano Laporta (Presidente ISPRA).



L'Opinione di Carlo Salvemini (Sindaco di Lecce).



L'Intervista: Gianni Trovati con Giuseppe Valditara (Ministro dell’Istruzione e del Merito).



Ore 12.45 "Rigenerare L'Italia.



Piani urbani integrati, PINQUA.



Rigenerazione urbana: le città in cambiamento".



Parliamo con Massimo Allulli (Referente politiche di coesione e unità intersettoriale PNRR, ANCI).



Intervengono: Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli Piceno), Chiara Frontini (Sindaca di Viterbo), Gianluca Galimberti (Sindaco di Cremona), Calogero Mauceri (Responsabile Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Claudio Sgaraglia (Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Ministero dell’Interno).



L'Intervista: Gianni Trovati con Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli) e Matteo Piantedosi (Ministro dell'Interno), Giuseppe Sala (Sindaco di Milano).



Ore 13.45 "PNRR: La valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del Paese".



Ne parlano: Barbara Casagrande (Segretario Generale Ministero del Turismo), Giovanna Flocchini (Sindaco di Pertica Alta), Antonella Galdi (Vice Segretario Generale ANCI), Mauro Guerra (Sindaco di Tremezzina e Presidente ANCI Lombardia), Roberto Lagalla (Sindaco di Palermo), Rossana Mazzia (Sindaca di Roseto Capo Spulico), Angelantonio Orlando (Direttore Unità di Missione per l’attuazione del PNRR, Ministero della Cultura), Mattia Palazzi (Sindaco di Mantova).



L'Opinione di Luigi Brugnaro (Sindaco di Venezia) e Stefano Lo Russo (Sindaco di Torino).



L'Intervista di Gianni Trovati con Daniela Santanchè (Ministro del Turismo).

