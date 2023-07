Identità sessuali, scienza ricerca e bias culturali.

Introduce e modera: Debora Peruzzi Psicologa (specializzata in sessuologia, Vicepresidente NUDI – Associazione Nazionale di Psicologi per il benessere delle persone LGBTIQ).



Intervengono: Alessandra Maiorino (coordinatrice Comitato Politiche di Genere e Diritti Civili del M5S), Paola Biondi (Psicologa e Psicoterapeuta, esperta in identità sessuali e Diversity & Inclusion), Silvia Di Battista (PhD, Psicologa, Assegnista di ricerca in Psicologia Sociale Università di Bergamo), Vincenzo Miri (Presidente di Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+), Nicola Carone (Psicoterapeuta e …

Ricercatore, Università degli Studi di Pavia), Genny Sangiovanni (Associazione Famiglie Arcobaleno), Antonella Palmitesta (Psicoterapeuta, specializzata in sessuologia, Presidente NUDI – Associazione Nazionale di Psicologi per il benessere delle persone LGBTIQ), Guido Giovanardi Psicologo (Ricercatore, Dipartimento di Psicologia Dinamica Clinica e Salute presso Sapienza Università di Roma), Giulia Senofonte (Medica, Endocrinologa, Dottore di Ricerca in Scienze Endocrinologiche), Miki Formisano (Presidente CEST – Centro Salute Trans e Gender Variant).

