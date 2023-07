Collegamento con Veronica Noseda, giornalista, in collegamento da Parigi.



Conduce: Valeria Manieri (Radio Radicale).



"Non si placano scontri e violenze in Francia dopo la morte di Nahel M. - Collegamento da Parigi con Veronica Noseda" realizzata da Valeria Manieri con Veronica Noseda (giornalista, corrispondente da Parigi per la Radio Televisione Svizzera).



L'intervista è stata registrata mercoledì 5 luglio 2023 alle 13:48.



Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Colonialismo, Cronaca, Decessi, Francia, Giovani, Immigrazione, Incidenti, Informazione, Manifestazioni, …

Minori, Ordine Pubblico, Parigi, Polizia, Razzismo, Societa', Storia, Violenza.



La registrazione audio ha una durata di 14 minuti.

