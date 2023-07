Postsovietika. Conversazione con Anna Zafesova

Sequestrata e picchiata in Cecenia Elena Milashina, giornalista della Novaya Gazeta, insieme all'avvocato Aleksandr Nemov.



Si era recata a Grozny per seguire il processo a Zarema Musaeva, madre e moglie di due oppositori del leader ceceno Kadyrov, condannata a 5 anni e mezzo di carcere con l'accusa di aver aggredito un poliziotto.



La giornalista Milashina è stata picchiata, rasata a zero e ricoperta di Zelyonka, un disinfettante verde di epoca sovietica: questo liquido urticante viene utilizzato pubblicamente per umiliare i dissidenti e gli oppositori.



Come accadde anche a Navalny, che rischiò …

di perdere un occhio.

