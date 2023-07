L'intervista con padre arberesh Pietro Lanza che per i microfoni di Radio Radicale racconta la storia della lingua arberesh, la lingua albanese antica, conservata in modo autodidattico negli ultimi cinque secoli in tutte le comunità degli arberesh in Italia.



Padre Lanza fa un appello alle autorità italiane e albanesi sulla possibilià di imparare la lingua arberesh al livello istituzionale nelle scuole pubbliche italiane nei 70 comuni dove gli arberesh sono principalmente situati.



Puntata di "Albania italianofona" di giovedì 6 luglio 2023 che in questa puntata ha ospitato Artur Nura …

(corrispondente di Radio Radicale da Tirana), Pietro Lanza (protopresbitero dell'Eparchia di Lungro degli Italo Albanesi dell’Italia Continentale).



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 21 minuti.



Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci