Lorenzo Ceva Valla, fotografo, regista e attivista politico radicale.



Animatore del presidio nonviolento permanente della comunità ucraina e iraniana in piazza Duomo a Milano.



"Conversazione con Lorenzo Ceva Valla sul presidio nonviolento permanente in piazza Duomo a Milano a sostegno della resistenza per la libertà in Ucraina e in Iran" realizzata da Mariano Giustino con Lorenzo Ceva Valla (fotografo, regista e attivista politico radicale).



L'intervista è stata registrata venerdì 7 luglio 2023 alle ore 15:02.



Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Attivismo, Diritti …

Umani, Iran, Partito Radicale Nonviolento, Ucraina.



La registrazione video ha una durata di 36 minuti.



Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.

