Incontri al Caffè della Versiliana 2023 - Toscana e toscanacci

Erdogan intende proporre a Putin un immediato cessate il fuoco in Ucraina per la ripresa dei colloqui di pace. Putin in Turchia a fine agosto. Iran: impiccagioni quotidiane di curdi e beluci. L’anniversario dell’uccisione di Mahsa Amini si avvicina e il regime ha il terrore che la rivolta possa tornare più devastante di prima. Collegamento con Mariano Giustino dalla Turchia