Quarta Conferenza del Soft Power Club - Seconda giornata

Primi 5' senza audio.



"Identità e civilizzazioni.



Millenni di hard power e Soft Power: Venezia, il Mediterraneo, il Mondo.



Il Mediterraneo e l’immaginario italiano: nel racconto del mar Mediterraneo l’esperienza di un Soft Power legato all’arte, al commercio, all’industria e all’artigianato".



Gli interventi introduttivi sono di Renata Codello (Segretario Generale Fondazione Giorgio Cini), Mauro Di Roberto (Jewellery Business Unit Managing Director di Bulgari), Simone Venturini (Assessore al Turismo del Comune di Venezia).



Coordina i lavori Luigi Gianniti (Direttore Servizio Studi Senato …

della Repubblica).



L'intervento Keynote è del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.



Intervengono: Federico Mollicone (Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati), Luca Ferrari (Inviato Personale del Presidente del Consiglio per i Vertici G7 e G20), Tiziana Lippiello (Rettrice Ca’ Foscari Università di Venezia), Roberto Cicutto (Presidente La Biennale di Venezia), Charles Rivkin (Presidente e Ad Motion Picture Association (videomessaggio), Manuela Cacciamani (Fondatrice di One More Pictures, Presidente dell’Unione Editori e Creatori Digitali di Anica), Egidio Ivetic (docente di Storia moderna e Storia del Mediterraneo - Università degli Studi di Padova, Direttore dell'Istituto per la Storia della Società e dello Stato Veneziano Fondazione Giorgio Cini), Clara Tosi Pamphili (Presidente A.I.



Artisanal Intelligence).

leggi tutto

riduci