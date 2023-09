Modera Luca Attanasio (giornalista, scrittore autore de "Il bagaglio.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Conferenza dibattito sul film "Io capitano" di Matteo Garrone", registrato a Venezia giovedì 7 settembre 2023 alle 10:37.



Sono intervenuti: Luca Attanasio (giornalista), Alexia Boro (head of the Home of the Human Safety Net), Gianni Fulvi (presidente del coordinamento nazionale delle comunità di tipo familiare per i minorenni), Liviana Marelli (membro dell'Esecutivo Nazionale del Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza), Matteo Garrone (regista), Fofana Amara, Gigi Omar Modica (Giudice Tribunale di Palermo), Antonio Sangermano (capo dipartimento giustizia minorile e di comunità), Stefano Enzo (direttore Caritas Venezia), Alessandro Metz (armatore sociale della nave Mediterranea), Ibrahim Lo (scrittore).



Tra gli argomenti discussi: Immigrazione.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 13 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

