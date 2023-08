America sociale. Cpnversazione settimanale con Giovanan Pajetta

Donald Trump continua a dominare la scena politica americana e ad essere in testa alle preferenze degli elettori repubblicani.



Diserta il primo dibattito tra i candidati alle primarie repubblicane, utilizza a suo favore persino la foto segnaletica scattata al momento dell'arresto in Georgia: sceglie diffonderla e provoca un'impennata di donazioni a favore della sua campagna elettorale.



Che si svolgerà, peraltro, in contemporanea ai quattro processi che lo vedono imputato: da quello per il ruolo avuto nell'insurrezione del 6 gennaio a quello per aver sottratto documenti alla Casa Bianca …

portandoli nella residenza di Mar-a-Lago, dal processo per ribaltare il risultato delle presidenziali in Georgia a quello per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels.



Nel dibattito tra i candidati repubblicani alle primarie, sei su otto hanno dichiarato che sosterrebbero Trump anche in caso di condanna.



Il Presidente Biden continua ad arrancare nei sondaggi, malgrado l'economia americana continui a conseguire buoni risultati.



Il senatore progressista Bernie Sanders scende in campo per sostenere la ricandidatura di Biden: s'impegna in New Hampshire e fa appello alla working class.



Due buone notizie per i Dem arrivano dall'Ohio (dove i repubblicani sono stati sconfitti in un tentativo di rendere più difficili le consultazioni referendarie e impedire l'inserimento del diritto all'aborto nella Costituzione di questo Stato) e dal Wisconsin (dove è stata eletta alla Corte Suprema locale una giudice democratica).

