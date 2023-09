Passaggio a Sud Est - La realtà politica dell'Europa sud orientale

Sommario della puntata.



Il Forum strategico di Bled e il discorso del presidente del Consiglio europeo Charles Michel.



La situazione politica in Montenegro e la difficile formazione del nuovo governo dopo le elezioni presidenziali e parlamentari.



La sentenza Cedu che ha giudicato discriminatoria la legge elettorale in Bosnia Erzegovina Le tensioni tra Atene e Tirana dopo l'arresto del leader della minoranza greca in Albania Fredi Beleri.



Le reazioni di Prishtina alle dichiarazioni dle presidente francese sul rinvio della liberalizzazione dei visti se non migliorano le relazioni con Belgrado.



processo di integrazione europea della Macedonia del Nord, la visita a Skopje dell'inviato speciale Usa Escobar e del presidente macedone Pendarovski a Praga.



Nell'ultima parte il grave problema dei femminicidi e delle violenze contro le donne in Bosnia ma anche nel resto dei Balcani, i diritti Lgbt e le discriminazioni in Albania e Serbia.

