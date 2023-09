Commissione Affari Costituzionali

Nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 23 cost. Enrico Costa, C. 434 cost. Giachetti, C. 806 cost. Calderone e C. 824 cost. Morrone, recanti modifiche all’articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, svolge le audizioni informali di: Ore 15.00 Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM); Ore 15.30 Accursio Gallo, segretario dell’Organismo Congressuale Forense (OCF), Antonino La Lumia, tesoriere dell’Organismo Congressuale Forense (OCF), e Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense (CNF).