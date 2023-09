Commissione Attività produttive

…

Ore 9.40 Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), dell’Associazione nazionale guida legislazione andicappati trasporti (ANGLAT), Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC), Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi onlus (ENS), Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (UICI); Ore 10.00 Fondazione Ecoeridania Insuperabili; Ore 10.10 Centro regionale d’informazione su barriere architettoniche e accessibilità (CRIBA FVG). Ore 10.20 FAITA Federcamping. Ore 10.30 Federalberghi. Ore 10.40 Ferrovie dello Stato. Ore 10.50 ITA Airways. Ore 11.00 ULSS 4 “Veneto orientale”. Ore 11.10 Unione italiana sport per tutti (UISP).

Nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 997 Caramanna e C. 1269 Andreuzza, recanti disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative, svolge le audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di:

