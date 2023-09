L'anno scolastico in Russia si apre con l'adozione di un manuale unico di storia e con le lezioni di addestramento militare: un riavvicinamento progressivo agli standard di tradizione sovietica, voltando le spalle agli standard occidentali.



Trionfa nei manuali la propaganda, si invitano le donne russe a fare figli per la Patria tralasciando anche gli studi, si incoraggia il lavoro minorile per far fronte alla carenza di manodopera provocata dal disastro della guerra in Ucraina.



Putin si scaglia contro il sostegno dell'Occidente all'ebreo Zelensky, accusato di glorificare il nazismo e si lancia …

in un delirio cospirazionista antisemita.

