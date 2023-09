America sociale. Conversazione settimanale con Giovanna Pajetta

Il sindacato dei lavoratori delle aziende automobilistiche (UAW, United Auto Workers) minaccia lo sciopero se non verranno accolte le richieste di aumenti salariali e riduzione dell'orario di lavoro.



Non sono soltanto le Big Three (General Motor, Ford e Stellantis) ad essere in allarme: lo sciopero è una minaccia anche per Joe Biden, un presidente tradizionalmente vicino ai sindacati.



Non a caso il nuovo leader della UAW, Shawn Fain, si è astenuto da un endorsement a Biden in vista delle presidenziali del 2024: i sindacati temono che a pagare il costo della transizione ecologica cara a questa …

Amministrazione, siano i lavoratori.



E Trump, come avvenuto in passato, potrebbe raccogliere voti proprio nelle aree della Rust Belt.



La campagna elettorale e gli appuntamenti delle primarie andranno di pari passo con i processi all'ex presidente.



Nel frattempo è cresciuta una campagna per impedire la candidatura alla presidenza di Donald Trump grazie al 14esimo emendamento della Costituzione: tra gli animatori vi sono anche non pochi giuristi conservatori.



E si fa appello anche ai Segretari di Stato, perché attivino questo emendamento risalente al 1868, ai tempi della Guerra civile americana.



Il caso potrebbe arrivare alla Corte Suprema.

