Conferenza internazionale "Ricerca ed innovazione per l’Economia Blu Sostenibile, il paradigma di Venezia e le prospettive europee"

Modera Mario Sprovieri (Direttore, CNR Ismar).



Saluti istituzionali :Renato Brunetta (Presidente, FVCMS/VSF e CNEL), Maria Chiara Carrozza (Presidente, CNR), Luca Zaia (Presidente della Regione del Veneto), Luigi Brugnaro (Sindaco di Venezia).



Sessione I – Il ruole della ricerca e innovazione nella crescita blu sostenibile.



Con Elisabetta Balzi (Head of Unit, DG Ricerca), Kestutis Sadauskas (Vice Direttore Generale della DG Mare), Fabio Trincardi (Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente, CNR), Fabio Pranovi (Università Ca’ Foscari di …

Venezia).



Sessione II - La Sustainable Blue Economy Partnership.



Intervengono: Kathrine Angell-Hansen (Special Advisor, International Department Sustainable Blue Economy Partnership), Margherita Cappelletto (Coordinator of Sustainable Blue Economic Partnership), Adrian Stanica Director (Geoecomar Institute Hans Guenther Schwarz Coordinator of Driving Urban Transition Partnership - VTC), Pierpaolo Campostrini (Direttore Generale, CORILA).



12.15 – 13.30 Tavola rotonda -L’esperienza dei cluster industriali e della ricerca con Giovanni Caprino (Presidente del Cluster Blue Italian Growth), Ezzedine Kacem (Presidente del Cluster Maritime Tunisien (CMT) - VTC), Nicola Casagli (Presidente di OGS), Marlo Dogliani (Life4MEDECA - VTC), Marina Montedoro (Direttore di Coldiretti Veneto).



Conclusioni: Giorgio Chiarion Casoni (Direttore di InvestEU and financial institutions, DG per gli Affari economici e finanziari, Commissione Europea).

