Un SSN universale, equo e garantito. L’innovazione terapeutica un diritto per tutti: come garantirlo

Apertura dei avori e introduzione: Fausto Bartolini (Direttore del Dipartimento Assistenza Farmaceutica USL Umbria2, Coordinatore della Cabina Regia Regione Umbria per la Governance Farmaceutica).



Saluti istituzionali Massimiliano Fedriga (Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia), Marcello gemmato (Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute).



AVOLA ROTONDA Governance regionale dell’innovazione terapeutica Coordina: Ester Maragò Quotidiano Sanità 10.05 Primo Dibattito: Responsabilità delle regioni, dal titolo V Cost.



alla prospettiva dell'autonomia …

differenziata.



Intervengono: Luca Coletto (Giunta Regionale Umbria, Assessore alla salute e politiche sociali), Raffaele Donini (Giunta Regione Emilia-Romagna, Assessore alle politiche per la salute), Ettore Cinque (Giunta Regione Campania, Assessore al Bilancio - Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale - Informatizzazione dei processi contabili e gestionali in ambito sanitario), Filippo Saltamartini (Vicepresidente Giunta Regionale Marche Assessore Sanità, tutela della salute, servizi sociali, sostegno alla famiglia, politiche dell'infanzia e degli anziani, veterinaria, immigrazione, polizia locale e politiche integrate per la sicurezza), Giovanna Scroccaro (Direttore Direzione Farmaceutico, protesica, dispositivi medici, Regione Veneto), Angela Stefania Lorella Adduce (Ispettore Generale Capo per la spesa sociale della Ragioneria generale dello Stato), Domenico Mantoon (Direttore Generale AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Nazionali).



Secondo Dibattito: La sfida per un unico SSN.



Intervengono: Simone Bezzini (Giunta Regione Toscana, Assessore Diritto alla salute e sanità), Ugo Trama (Dirigente Dipartimento Politica del Farmaco e Dispositivi, Regione Campania), David Vannozzi (Direttore Generale PEGASO Università), Augisto Modanesi (Regional Access Head - Takeda), Gian Domenico Sebastiani (Presidente SIR, Società Italiana di Reumatologia), Terzo Dibattito: Le sfide terapeutiche, cronicità e patologie rare.



intervengono: Nicoletta Veri (Giunta Regione Abruzzo Assessore Salute, Famiglia e pari opportunità), Fausto Bartolini (Direttore del Dipartimento Assistenza Farmaceutica, Coordinatore della Cabina di Regia Regione USL Umbria2 per la Governance Farmaceutica), Annalisa Scopinaro (Presidente UNIAMO - Federazione Italiana Malattie Rare), Raffaella Buzetti (Presidente eletto SID - Società Italiana di Diabetologia), La sfida dell'innovazione, dal laboratorio al domicilio del paziente.



intervengono: Francesca Fanelli (Giunta Regione Basilicata, Assessore alla Salute, Politiche sociali), Mattia Altini (Direttore dell’Assistenza Ospedaliera della Regione Emilia-Romagna), Claudio Marinai (Responsabile Assistenza Farmaceutica e dispositivi, Regione Toscana), Pasquale Filardi (Presidente SIC, Società Italiana di Cardiologia), Alfredo Berardelli (Presidente SIN, Società Italiana di Neurologia).



Conclusioni Fausto Bartolini (Una Road Map per l’innovazione terapeutica in Italia, dal Policy Brief alla Gazzetta Ufficiale).

