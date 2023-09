Una grande storia. Un futuro di libertà (seconda giornata)

"Meno tasse, più crescita" con Alessandro Cattaneo (Resp.



Dipartimenti FI), Enrico Tommaso Cucchiani (Chairman TGI-Londra), Gianluigi Di Leo (Vice Presidente Anicav), Riccardo Resciniti (Responsabile Dipartimenti FI Campania).



10:45 "Sulla via della crescita: internazionalizzazione ed export del settore agroalimentare" con Antonio Tajani, Ettore Prandini (Presidente Coldiretti).



"Tutelare il risparmio, sostenere le imprese" con Antonio Patuelli (Presidente ABI), Marco Granelli (Presidente Confartigianato), Massimiliano Giansanti (Presidente Confagricoltura), Viceministro Valentino Valentini, …

Luigi Romano (Ad Gruppo Regina).



"Il lavoro per tutti, il salario più ricco" con Antonio Tajani, Luigi Sbarra (segretario CISL), Angelo Raffaele Margiotta (segretario CONFSAL), Antonio D’Amato (Presidente Fondazione Mezzogiorno).



Modera Rita Lofano (Direttore Agi).



15.00 "Più servizi al territorio e ala cittadini, per una PA amica" con il Min.



Paolo Zangrillo, Matteo Del Fante (Ad Poste Italiane), Modera Giuseppe Brindisi.



15.45 “Giustizia” una riforma per migliorare l'Italia con Alessandro Sallusti (Direttore de “Il Giornale”), Vice Ministro Francesco Paolo Sisto, Sen.



Pierantonio Zanettin, On.



Pietro Pittalis 16.30 "Industria, infrastrutture e grandi opere: l'Italia che riparte con Antonio Gozzi (Presidente Federacciai), Stefano Cuzzilla (Presidente Trenitalia), Pietro Salini (Ad Webuild), Renato Schifani (Presidente Regione Sicilia), Roberto Occhiuto (Presidente Regione Calabria), On.



Sottosegretario Tullio Ferrante 17.15 "Nucleare, energia del futuro, la vera scelta sostenibile.



Con il Min.



Gilberto Pichetto Fratin, Aurelio Regina (Delegato Energia Confindustria), Stefano Monti (Presidente Associazione Italiana Nucleare), Luca Squeri, Commissario Francesco Corvaro (Special Envoy for Climate Change of Italy), Marco Ricotti( Presidente Cirten).



Modera Mario Sechi (Direttore Libero).



18.00 Intervento del Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola.



18.45 "L'Italia dei talenti".



Coordina Min.



Anna Maria Bernini.

leggi tutto

riduci