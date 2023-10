Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale. XVIII Edizione - AI, Metaverse and Criminal Law

Presentazione: Andrea R.



Castaldo (Professore Ordinario di Diritto Penale Università degli Studi di Salerno, Avvocato).



Indirizzi di saluto: Vincenzo Loia (Magnifico Rettore Università degli Studi di Salerno), Giovanni Sciancalepore (Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi di Salerno), Francesco Fasolino (Presidente del Consiglio Didattico del Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi di Salerno), Antonio Piccolo (Presidente Fondazione Universitaria Università degli Studi di Salerno), Anna De Nicola (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di …

Nocera Inferiore), Gaetano Paolino (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Salerno), Giancarlo Conticchio (Questore della Provincia di Salerno), Antonio Centore (Procuratore della Repubblica – Tribunale di Nocera Inferiore).



Ore 10.00 Prima sessione - Corso di aggiornamento in anticorruzione per pubblici dipendenti "IA, pubblica amministrazione e anticorruzione".



Durante l’incontro verrà presentato il saggio “Chimere.



Sogni e fallimenti dell’economia” di Carlo Cottarelli, Feltrinelli, 2023.



Coordina Andrea R.



Castaldo.



Intervengono: Paola Adinolfi (Professore Ordinario di Scienze Economiche e Statistiche Università degli Studi di Salerno, Assessore al Bilancio – Comune di Salerno), Almerina Bove (Capo di Gabinetto e Responsabile della Programmazione Unitaria, Regione Campania Avvocato – Ufficio Speciale Avvocatura Regionale), Carlo Cottarelli (Direttore P.E.S.E.S Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali, Università “Cattolica del Sacro Cuore” di Milano), Luca Forteleoni (Consigliere A.N.A.C.



(Autorità Nazionale Anticorruzione, Sostituto Procuratore – Tribunale di Cagliari), Giovanni Tartaglia Polcini, Consigliere Giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionali).



Ore 12,30 – Conclusioni Vincenzo De Luca Vincenzo De Luca (Presidente della Regione Campania).



Ore 14,00 – Seconda sessione "IA e diritto penale".



Coordina Barbara M.Grasso (Consigliere Corte d’Appello di Napoli Referente della Formazione Decentrata dei Magistrati Corte d’Appello di Napoli).



Intervengono: Andrea F.Abate (Professore Ordinario di Informatica Università degli Studi di Salerno), Marco Cerrone (Assegnista di Ricerca in Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi presso “Federica Web Learning” Università degli Studi di Napoli “Federico II”), Julian V.Roberts (meritus Professor of Criminology University of Oxford England, Honorary King’s Counsel Director of the Sentencing Academy), Odone Sanguinè (Professor Titular de Direito Penal, Processual Penal e Criminologia Universidade Federal do Rio Grande do Sul Brasil), Guillermo Yacobucci (Director Académico del Departamento de Derecho Penal Profesor Titular de Derecho Penal Universidad Austral Argentina), Elio Lo Monte (Professore Ordinario di Diritto Penale Università degli Studi di Salerno, Avvocato), Vincenzo Mongillo (Professore Ordinario di Diritto Penale Università di Roma “Unitelma Sapienza”, Avvocato), Aldo Resta (Magistrato Coordinatore Giurisdizione Penale Nazionale Digitale D.G.S.I.A.



– Ministero della Giustizia).

