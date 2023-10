Corso Internazionale di Formazione in Diritto Penale. XVIII Edizione - AI, Metaverse and Criminal Law (seconda giornata)

Indirizzi di saluto Giuseppe Borrelli (Procuratore della Repubblica – Tribunale di Salerno), Maria Zambrano (Consigliere Corte d’Appello di Salerno Presidente “Associazione Nazionale Magistrati” – Sezione di Salerno).



Ore 10,30 – Prima sessione AI – Governance – Compliance.



Coordina Andrea R.Castaldo.



Intervengono: Lorenzo Picotti (Professore Ordinario di Diritto Penale Università degli Studi di Verona, Avvocato), Juan Maria Rodríguez Estevez (Docente en Derecho Penal Empresário Universidad Austral Argentina), Ore 11,30 – Seconda sessione "IA e professioni …

giuridiche".



Coordina Andrea R.



Castaldo.



Intervengono: Angelika Haucke - D'Aiello (Rechtsanwalt Deutschland), Pierluigi Pasi (Avvocato Svizzera, Già Procuratore Capo – Ministero Pubblico della Confederazione Svizzera L’esperienza svizzera), Christopher M.Sykes (Senior Lecturer in Legal Tech & Innovation in Law Manchester Metropolitan University England), Giovanni Tessitore (Direttore Tecnico Capo – Servizio Polizia Scientifica Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato IA – Investigazioni – Predictive policing).



Conclusioni Felice Casucci (Assessore alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo Regione Campania) I risultati della ricerca.



Coordina Marco Naddeo (Professore Incaricato di Diritto Penale dell’Economia Università degli Studi di Salerno, Avvocato).



Intervengono: Carlotta Calemme ( Dottoranda di Ricerca in Diritto Penale Università degli Studi dell’Insubria), Fabio Coppola ( Professore Incaricato di Diritto Penale e Intelligenza Artificiale Università degli Studi di Salerno), mattia Cutolo (Dottorando di Ricerca in Diritto Penale Università degli Studi di Salerno, Avvocato), Giovanni De Bernardo (Dottorando di Ricerca in Diritto Penale Università degli Studi di Salerno Avvocato), Beatrice Fragasso (Assegnista di Ricerca in Diritto Penale Università degli Studi di Milano “Statale”).



Conclude Andrea R.



Castaldo.

