Saluti e introduzione: Francesco Billari (Rettore – Università Bocconi), Cesare Cavallini (Direttore – Dipartimento di studi giuridici, Università Bocconi), Pietro Sirena (Dean – Law School, Università Bocconi), Diletta Tega, Lorenzo Casini (Co-Presidenti – ICON•S Italy), Joseph H.H.



Weiler (New York University).



Prima sessione plenaria: Costituzioni e trasformazioni.



Intervengono: Armin von Bogdandy (Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg), Gráinne de Búrca (New York University – European University Institute), Marta Cartabia …

(Università Bocconi).



Convegno "IV Conferenza annuale "Politica e istituzioni tra trasformazioni e riforme"", registrato a Milano venerdì 13 ottobre 2023 alle 14:11.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Istituzioni, Politica.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 57 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

