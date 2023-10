Sono presenti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria Alberto Barachini, il presidente dell'Agcom Giacomo Lasorella, il presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone e il commissario dell'Agcom Massimiliano Capitanio.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa per presentare la campagna di comunicazione istituzionale contro la pirateria digitale realizzata in collaborazione con l'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni." che si è tenuta a Roma martedì 17 ottobre 2023 alle ore …

11:00.



Con Alberto Barachini (sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'informazione e l'editoria), Giacomo Lasorella (presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)), Federico Mollicone (deputato, presidente della Commissione Cultura, scienza e istruzuone), Massimiliano Capitanio (deputato, segretario della Commissione parlamentare per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi).



La conferenza stampa è stata organizzata da Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Sono stati trattati i seguenti argomenti: Comunicazione, Digitale.



La registrazione video della conferenza stampa dura 24 minuti.



Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

