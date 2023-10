Commissioni riunite Bilancio di Senato e Camera

…

ore 10.45 Mario Pianta, professore ordinario di politica economica presso la Scuola Normale Superiore; ore 11 Cesare Pozzi, professore ordinario di economia industriale presso l'Università Luiss Guido Carli e l'Università di Foggia; ore 11.15 Dario Peirone, direttore generale dell'istituto Milton Friedman Institute; ore 11.30 Massimo Bordignon, componente dell'European Fiscal Board; ore 11.45 Giuseppe Pisauro, professore ordinario di scienza delle finanze presso Università La Sapienza; ore 12 Luciano Barra Caracciolo, presidente di sezione del Consiglio di Stato ore 12.15 rappresentanti di Sbilanciamoci.

Nell'ambito dell'esame congiunto della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento comunitario n. 1466/97 del Consiglio, della proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi e della proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/85/Ue del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, svolgono le seguenti audizioni:

leggi tutto