Promosso con il contributo del Ministero della Cultura nei giorni 19 e 20 ottobre 2023.



Convegno "Le fiamme dal basso. Neofascismo e destre estreme in provincia: protagonisti, strutture, prospettive di ricerca (seconda ed ultima giornata)", registrato a Siena venerdì 20 ottobre 2023 alle ore 09:39.



L'evento è stato organizzato da Istituto storico della Resistenza senese e dell'età contemporanea "Vittorio Meoni".



Sono intervenuti: Giorgia Bulli (ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Politiche Università di Firenze), Luigi Ambrosi (membro del Comitato Scientifico dell'Istituto …

Calabrese per la storia dell'antifascismo), Matteo Albanese (ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Politiche Università di Padova), Andrea Martini (docente presso il dipartimento di Scienze storiche e geografiche Università di Padova), Matteo Perissinotto (ricercatore presso l'Uiniversità di Lubiana), Nicola Tonietto (dottore di ricerca in storia Università di Trieste), Juan de Lara Vazquez (dottorando in Scienze Politiche Università di Catania), Katia Massara (ricercatrice presso il dipartimento di Scienze umanistiche Universià della Calabria), Lorenzo Pera (dottore di ricerca in Storia contemporanea Università di Firenze), Valerio Marinelli (ricercatore presso l'Istituto per la Storia contemporanea dell'Umbria), Vincenzo Cassarà (dottore di ricerca in Storia Università di Firenze), Nicoletta Arena (dottoranda presso il dipartimento di Storia Università di Firenze), Andrea Mammone (storico Università "La Sapienza" di Roma).



Tra gli argomenti discussi: Destra, Msi, Politica, Storia.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 6 ore e 21 minuti.



