Stati Generali delle Malattie Rare (Firenze, 20 ottobre): intervista ad Annalisa Scopinaro

Intervista con Dottoressa Lajla Pernaska, gia parlamentare pr diverse leggislature ed era iscritta per diversi anni al partito radicale transnazionale. Pernaska per Radio Radicale commentat il Sumit del Processo di Berlino a Tirana ed il ruolo che ha sempre avuto Italia per integrazione dellAlbania in Unione Europea.