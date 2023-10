"La protezione dei diritti umani nell'era digitale" - 3a Edizione.

Introduce e modera: Ana Claudia Barduda (Presidente dell’Istituto di Diplomazia Europea e Sudamericana.



Socia fondatrice e rappresentante legale della Confederazione Internazionale dei Municipi; Giornalista; Coordinatrice della Rete Internazionale di Eccellenza Giuridica in Italia; Ambasciatrice della Cultura e della Pace e Dama Cancelliere Gran Cruz e Membro Immortale dell’Accademia Letteraria William Shakespeare), Carlo Bosna (Responsabile dell'Ufficio comunicazione e marketing della Zona Economica Speciale (ZES) interregionale Puglia-Molise presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; …

Professore straordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università degli studi Guglielmo Marconi di Roma).



Intervengono: ll.ma.



Giudice Anna Papapanagiotou (Giudice e Consigliere della Corte dei conti della Grecia), Antinesca Petrigliano (Foro di Matera, Vicesindaco del Comune di Valsinni-MT, esperta di diritto penale, civile, amministrativo e del lavoro), Antonio Guedes de Almeida (Avvocato criminalista; Direttor Nazionale dell’Istituto Diplomazia Europea e Sudamericana di Portogallo), Antonio Mitrotti (Professore a Contratto di Diritti Costituzionali, Tecnologia Digitale e Intelligenza Artificiale dell’Università degli Studi di Padova), Antonio Pulcni (Avvocato Cassazionista del Foro di Roma, con patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori.



Si occupa di diritto bancario e tributario, sotto il profilo civile e penale.



Presidente del Forum Anti Usura Bancaria, Manager Franchising Network Uniposte SpA), Edoardo Paclli (Presidente dell’Ordine dei Giornalisti (RJ/Brasile); Pres.



del Movimento Italia-Brasile; socio-fondatore della rivista Italiamiga; Vicepresidente dell’Istituto Diplomazia Europea e Sudamericana Brasile; Direttore di Comunicazione della Lega Nazionale per la Difesa del Brasile), Elísio da Costa Amorin (Avvocato; Membro del Consiglio Superiore dell'Ordine degli Avvocati di Portogallo), Eulalia Moreno Trujillo (Professoressa di Diritto Civile all'Università di Granada; Presidente della Corte e del Collegio Arbitrale dei Consumatori del Consiglio provinciale di Granada), Fabio Porta (Deputato della Repubblica Italiana, Membro della Commissione Esteri; Presidente dell’Associazione di Amicizia Italia- Brasile; Vicepresidente dell’ICPE (Istituto per la Cooperazione con i Paesi Esteri), Vicepresidente dell’Associazione “Focus Europe”), Francesca Carpentieri (Avvocato del Foro di Roma dal 1997, esperta di diritto di famiglia e minori, diritto delle successioni e diritto turistico), Guillermo Orozco Pardo (Professore di diritto civile; Presidente del Collegio Arbitrale dei Consumatori di Granada; Dir.



del Master in Consumer Affairs e in Mediazione presso l'UGR; Patrono della Fondazione MEDIARA), Mário Ângelo Leitao Frota (Presidente dell'Associazione Portoghese del Diritto dei Consumatori di Portogallo), Margarita Orozco Gonzalez (Professoressa del Dipartimento di diritto civile; Co- Direttrice della Clinica legale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Murcia), Marta Morillas Fernandez ( Professoressa di Diritto Civile all'Università di Granada.



Direttore del Piano di Ricerca dell'Università di Granada), Miguel Angel Moreno Navarrete (Professore di Diritto Civile all'Università di Granada, Ricercatore dell'Unità di Eccellenza di Ricerca: "Società Digitale: Sicurezza e Protezione dei Diritti"), Raffaele Chiarelli (Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche presso l’Università degli studi Guglielmo Marconi di Roma), Simone Budelli (Docente della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Professore di Diritto Pubblico presso l’Università di Perugia).

