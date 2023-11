Conferenza internazionale 'Resilient Cultural Heritage: proteggere il patrimonio culturale dall’innalzamento del mare'

L'evento è organizzato da FVCMS/VSF, in collaborazione con CORILA, The European House – Ambrosetti, Consorzio Venezia Nuova e Vela, con il supporto di Fondazione Giorgio Cini e Procuratoria di San Marco, nell'ambito della "Biennale della Sostenibilità 2023 - L’Era del MOSE”.



Modera Pierpaolo Compostini (Direttore Generale CORILA).



Saluti istituzionali: Renato Codello (Segretario Generale Fondazione G.Cini), Renato Brunetta (Presidente FVCSM/VFS e Cnel), Luigi Brugnaro (Sindaco di Venezia), Luca Zaia (Presidente, Regione Lazio), Nello Musimeci (Ministro per la Protezione civile e le …

Politiche del Mare).



Sessione I - Strategie per la Protezione del Patrimonio Culturale dei disastri.



Intervengono: Paola Albrito (Direttrice UNDRR), Fabrizio Curcio (Capo Dipartimento della Protezione Civile), Cyrille Honore (Director of Disaster Risk Reduction, Multi Hazard and public weather service WMO).



Sessione II - Beatriz Manrique (Head of the Secretariat of Environment, Susteinable Development, ance Land Management, Stato di Puebla, Messico), Johanna Leissner (Chair of the UE experts group on protecting cultural haritage from climate change), Mario Piana (Università Iuav di Venezia e Procuratoria di S.Marco), Demetrios Athanasoulis (Director of the Ephorate of Antiquities of Cyclades), Elisabetta Zendri (Università Cà Foscari).

