La povertà assoluta: prospettive di misura del fenomeno

Apertura dei lavori: Francesco Maria Chelli (Presidente Istat), Cristina Freguja (Direttrice centrale per le statistiche sociali e il welfare), Chiara Saraceno (Professoressa emerita, Università degli Studi di Torino e Social Science Center di Berlino).



Ore 11.00 "Innovazioni metodologiche della misura della povertà assoluta".



Modera: Alessandro Brunetti (Dirigente Servizio Sistema integrato sulle condizioni economiche e i prezzi al consumo, Istat), Alessandro Brunetti (Dirigente Servizio Sistema integrato sulle condizioni economiche e i prezzi al consumo, Istat), Valeria de Martino …

(Direzione centrale per le statistiche Sociali e il Welfare, Istat), Ilaria Arigoni (Direzione centrale per le statistiche Sociali e il Welfare, Istat), Federico Di Leo (Direzione centrale per le statistiche Sociali e il Welfare, Istat), Andrea Cutillo (Direzione centrale per le statistiche Sociali e il Welfare, Istat), Andrea Cutillo (Direzione centrale per le statistiche Sociali e il Welfare, Istat).



Tavola Rotonda "Prospettive di misura della povertà".



Coordina: Cristina Freguja (Direttrice centrale per le statistiche sociali e il welfare, Istat).



Intervengono: Luigi Biggeri (Professore emerito, Università degli Studi di Firenze), Andrea Brandolini (Vice Direttore Dipartimento Economia e statistica, Banca d'Italia) Enrica Chiappero-Martinetti (Professoressa ordinaria di Politica Economica, Università degli Studi di Pavia), Federico Polidoro (Senior Statistician responsabile del Center for Development Data di Roma, Banca Mondiale), Roberto Zelli (Professore ordinario di Statistica Economica, Sapienza Università di Roma).



Conclusioni Monica Pratesi (Direttrice Dipartimento per la produzione statistica Istat).

