Il ruolo degli enti locali e regionali nel futuro dell’Unione Europea e i modelli organizzativi per la promozione dei territori in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e la conseguente cooperazione transfrontaliera

Saluti istituzionali: Davide Galimberti (Sindaco di Varese), Marco Magrini (Presidente Provincia di Varese), Attilio Fontanta (Presidente di Regione Lombardia), Raffaele Cattaneo (Sottosegretario di Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali).



Ore 9:30 “Road to Mi-Cortina 2026” nei territori di confine ed il ruolo degli EE.LL.



nel futuro dell’Europa.



Con Norman Gobbi (Consigliere di Stato della Repubblica del Canton Ticino), Giancarlo Giorgetti (Ministro dell’Economia della Repubblica Italiana).



Ore 10:30 I Comuni ed i Sindaci come interlocutori per intercettare le …

ricadute dei grandi eventi sportivi con Mauro Guerra (Presidente di Anci Lombardia), Roberto Pella (membro del Comitato delle Regioni).



Ore 11 Il ruolo del Parlamento nella valorizzazione delle autonomie locali nel contesto europeo con Alessandro Alfieri (Senato della Repubblica), Stefano Candiani (Camera dei Deputati), Andrea Pellicini (Camera dei Deputati).



Ore 11:30 Il dibattito regionale sul ruolo della Lombardia in Europa con Samuele Astuti (Consigliere regionale), Emanuele Monti (Consigliere regionale).



Ore 12 Le Istituzioni europee e gli stakeholder territoriali come volano per la sussidiarietà con Antonio Marano (Fondazione Milano-Cortina 2026), Vincenzo Salvatore (Università dell’Insubria), Isabella Tovaglieri (Parlamento europeo).

leggi tutto

riduci