Commissione Affari costituzionali della Camera

In merito all'indagine conoscitiva in materia di attività di rappresentanza di interessi, svolge le seguenti audizioni: Annamaria Poggi, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino (in videoconferenza); Vincenzo Lippolis, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università Unint; Massimo Luciani, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza"; Luca Longhi, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università telematica Pegaso