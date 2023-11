Commissione Ambiente della Camera

Nell’ambito dell’esame, in sede referente, della proposta di legge recante modifica all’articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, in materia di procedimento per l’individuazione dell’area destinata alla realizzazione del Parco tecnologico e del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità, svolge le seguenti audizioni: ore 13.15 Italia Nostra; ore 13.25 Wwf; ore 13.35 Legambiente.