FaiNotizia - Emergenza Povertà #3. La puntata settimanale

In questa puntata torniamo a parlare del tema della povertà.



Secondo i dati Onu, un essere umano su dieci nel mondo vive in condizioni in povertà estrema: parliamo di 1 miliardo di persone o poco meno, che vivono con meno di 1,25 dollari al giorno.



Per la prima volta in 25 anni la ricchezza estrema e la povertà estrema sono aumentate drasticamente e contemporaneamente.



È quanto emerge dal report "La disuguaglianza non conosce crisi", pubblicato da Oxfam lo scorso gennaio.



E lungi dall'essere ineluttabili, ricorda sempre Oxfam, le disuguaglianze sono il risultato di precise scelte di politica …

pubblica che hanno prodotto negli ultimi decenni profondi mutamenti nella distribuzione di risorse e potere, dotazioni ed opportunità.



Anche per questo recentemente Oxfam ha lanciato una campagna a livello europeo per l'introduzione un’imposta europea sui grandi patrimoni per finanziare sanità, scuola, lavoro e lotta ai cambiamenti climatici.



Ne parliamo oggi con Mikhail Maslennikov, Policy Advisor di Oxfam Italia.



A cura di Daniela Sala.

