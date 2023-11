L'impatto dei conflitti armati su bambini e bambine: ricerca e studio sugli aspetti legali e sociali

Presentazione dei risultati del progetto dell'Universities Network for Children in Armed Conflict e dell'Istituto di Studi Politici "S.Pio V" supportato dal Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale.



saluti: Raffaele Nevi, Fausto Pocar (Professore emerito, Università di Milano e Presidente dell'Universities Network for Children in Armed Conflict), Paolo De Nardis (Professore emerito Università di Roma La Sapienza e Presidente dell'Istituto "S.Pio V").



Intervengono: Vasilka Sancin (Università di Lubiana, Slovenia), Annamaria Rufino (Università degli Studi della Campania …

Luigi Vanvitelli), Giuseppe Cataldi (Università di Napoli L'Orientale), Jan Marie Fritz (Università di Cincinnati, USA e Università di Johannesburg, Sud Africa), Bahtije Zylfiu Gerceshi (Università di Pristina "Hasan Prishhstina"), Shyamila Hettiarachchi (University Queen Mary, UK).



Modera Laura Guercio (Università Cusano e segretario Generale dell'Università Network for Children in Armed Conflict).

