Quali azioni per una vera difesa Cyber dopo decenni di attacchi? - XIV Conferenza Nazionale sulla Cyber Warfare

Cerimonia d'apertura Paolo Lezzi (Chairman della Conferenza - Executive Vice President EUCACS).



Benvenuto Federico Romani (Presidente Consiglio regionale della Lombardi).



Prima sessione - Presiede Paolo Lezzi .



Intervengono: Ettore Rosato (Segretario COPASIR), Alessandro Fermi (Assessore all’Università, Ricerca, Innovazione Regione Lombardia), Alessandro Manfredini (Presidente AIPSA), Stefano Mele (Partner Gianni e Origoni).



"Barometro cybersecurity 2023 – Prima parte.



Presentazione risultati: Rossella Macinante (Coordinatrice Barometro - BU Leader NetConsulting Cube).



Prima tavola rotonda - …

Cyber resilience: cosa manca e come conseguirla.



Presiede Michele Colajanni, Università di Bologna - Presidente EUCACS.



Intervengono: Alessandro Marzi (Head of Cyber Defense A2A), Stefano Vaninetti (Director Cyber Security Sales, South EMEA Cisco), Luigi Guaragna (Head of Global Cyber Security ENI), Corrado Lonati (Head of Cyber Security Strategic Intelligence, Policy, and Culture Intesa Sanpaolo), Dolman Aradori (Vice President, Head of Cybersecurity NTT Data Italy), Massimo Cottafavi (Director Cyber Security & Resilience Snam), Gianluca Maccà (Head of ICT Security & Fraud Management Vodafone) Barometro cybersecurity 2023 – Seconda parte.



Presentazione risultati Rossella Macinante, Coordinatrice Barometro - BU Leader NetConsulting Cube.



Seconda tavola rotonda - Organizzazione, strategia e difesa: quali modelli e azioni intraprendere? Presiede Michele Colajanni (Università di Bologna - Presidente EUCACS).



Intervengono: Alberto Ronchi (Presidente AISIS), Fabrizio Pettinau (Senior Solutions Engineer Akamai), Andrea Angeletta (ICT Security Manager Aria Spa), Massimo Crubellati (Senior Vice President & Country Manager Italia CAST Software), Simone Pezzoli (EMEA Chief Digital Officer Haier Europe), Matteo Sironi (Partner Humint Consulting Think Tank), Luca Bertoglio (Global Chief Information Security Officer & Head of IT Innovation Marelli), Danilo Allocca (Senior Solution Sales Executive, Security Operation Solution Southern Europe Service Now).



Conclusioni Ing.



Paolo Lezzi, Chairman della Conferenza - Executive Vice President EUCACS.

leggi tutto

riduci