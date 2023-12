Premio Poerio 2023, un premio in memoria di Carlo Poerio nel 220° della nascita, simbolo delle aspirazioni napoletane alla libertà

Saranno premiati il Ministro della Cultura Dott.



Gennaro Sangiuliano, lo storico Prof.



Luigi Mascilli Migliorini e il giornalista Dott.



Marco Demarco.



Una menzione speciale sarà conferita al sindaco di Palma Campania Dott.



Aniello Donnarumma, promotore di un Premio dedicato a Vincenzo Russo, martire della Repubblica Napoletana del 1799.



L’evento è stato organizzato dall’Associazione Culturale Alessandro Poerio, dal Comitato di Caserta dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e dalla Delegazione della Campania dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe …

del Pantheon.



Hanno aderito all’iniziativa il Coordinamento Nazionale delle Associazioni Risorgimentali, l’Associazione Amici degli Archivi onlus e l’Associazione 50&Più di Napoli.



Interverranno: Arturo Martorelli (Istituto per gli Studi Filosofici), Anna Poerio (Presidente dell’Associazione Culturale Alessandro Poerio, Direttore del Comitato di Caserta dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano e Vicepresidente per il Sud del Coordinamento Nazionale delle Associazioni Risorgimentali), Gerardo Mariano Rocco dei principi di Torrepadula (Ispettore per la Campania dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon), Nicola Terracciano (già Direttore del Comitato di Caserta dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano) e Giulio Raimondi (già Presidente dell’Associazione Amici degli Archivi onlus).



Lo storico Giancristiano Desiderio terrà un discorso su Carlo Poerio.



Il regista e attore Maurizio Merolla leggerà alcune lettere dell’insigne patriota.

