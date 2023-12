Partecipa, fra gli altri, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.



Convegno "Giornata di Premiazione della X Edizione del Premio Italia Giovane 2023", registrato a Roma giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 18:19.



L'evento è stato organizzato da Ministero della Cultura@Agenzia Italiana per la Gioventù@Associazione Giovani per Roma.



Sono intervenuti: Andrea Chiappetta (presidente Comitato Promotore del premio Italia Giovane), Carlo Prosperi (capo della Segreteria del Presidente Commissione Cultura della Camera dei Deputati), Giorgia Novelli (comitato promotore premio Italia giovane), …

Gennaro Terracciano (comitato d'onore del premio Italia giovane Università Roma Foro Italico), Pietro Bracco (comitato d'onore del premio Italia Giovane), Federica Celestini Campanari (commissario straordinario dell'Agenzia Italiana per la Gioventù), Andrea Abodi (ministro per lo Sport ei Giovani), Stella Coppi Frattini (moglie di Franco Frattini), Elisabetta Achilli (ricercatrice Energie Rinnovabili), Vittoria Altomonte (studentessa Università di Padova), Cesare Giulio Ardito (matematico), Irma Querques (professoressa di biotecnologie), Federico Giuseppe Russo (magistrato T.A.R. per il Molise), Jacopo Mele (prima edizione premio Italia giovane), Filippo Macchini (comitato Promotore premio Italia giovane), Luciano Bolide (musicista), Daniele Bolide (musicista), Antonino Cicero (informatica e digitale), Andrea Giordano (avvocato), Francesca Nori (artista creativa), Andrea Nardi (pilota aeronautica militare).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura, Giovani.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 1 ora e 9 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

