Registrazione video di "X Congresso di Nessuno tocchi Caino "La fine della pena" (seconda giornata)", registrato a Milano il venerdì 15 dicembre 2023 alle 09:51.



Sono intervenuti: Rita Bernardini (presidente di Nessuno tocchi Caino - Spes contra Spem), Tullio Padovani (professore, presidente d'onore di Nessuno tocchi Caino - Spes contra Spem), Silvio Di Gregorio (direttore del carcere di Opera), Valentina Alberta (avvocato del Foro di Milano,Presidente Camera Penale di Milano), Giuseppe Rossodivita (avvocato e segretario del Comitato Radicale per la Giustizia “Piero Calamandrei”), …

Giovanna Di Rosa (presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano), Davide Galliani (professore di Diritto pubblico all'Università degli Studi di Milano), Bernardo Petralia (già Magistrato ordinario e capo dipartimento amministrazione penitenziaria), Domenico Ferraioli (detenuto del Carcere di Opera), Francesco Petrelli (direttore della Rivista “Diritto di Difesa”), Sergio D'Elia (segretario di Nessuno tocchi Caino - Spes contra Spem), Roberto Capra (presidente della camera penale del Piemonte occidentale Vittorio Chiusano), Elisabetta Zamparutti (tesoriere di Nessuno tocchi Caino - Spes contra Spem), Michele Vaira (avvocato), Pietro Cavallotti (imprenditore, portavoce del Comitato Misure di Prevenzione), Fabio Ghiberti (avvocato, componente del gruppo "Corte Costituzionale" Unione Camere Penali Italiane), Massimo Niceta (imprenditore, presidente del Comitato Misure di Prevenzione), Francesco Quattrone (imprenditore), Domenico Bilotti (docente di "Diritto e Religioni" presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro), Massimo Zanchin (detenuto del Carcere di Opera), Guido Bertagna (padre gesuita, membro del Consiglio Direttivo di Nessuno tocchi Caino - Spes contra Spem), Giorgio Bazzega (figlio del maresciallo dell' antiterrorismo Sergi Bazzega ucciso dalle Brigate Rosse), Oscar Alasia (fratello del brigatista Walter Alasia), Patrizia Patrizi (ordinaria di Psicologia giuridica e pratiche di giustizia riparativa, Università di Sassar), Roberto Giachetti (deputato Italia Viva), Andrea Nicolosi (presidente del Comitato per Ambrogio Crespi), Gherardo Colombo (ex magistrato, saggista), Corrado Favara (detenuto del Carcere di Opera), Ismail Moades (iraniano in esilio), Mauro Palma (garante nazionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale), Enrico Marignani (avvocato, presidente Unione Giuristi Cattolici Italiani, Treviso), Andrea Pellegrino (avvocato), Raffaele Stolder (detenuto del carcere di Opera), Alfredo Petrusino (detenuto), Domenico Iommelli (detenuto), Sabrina Renna (componente del Consiglio Direttivo di Nessuno Tocchi Caino - Spes contra Spem), Maria Chiara Gadda (Deputata Italia Viva), Laura Piva (presidente camera penale vicentina), Fabiana Cilio (presidente camera penale di Genova), Gabriele Terranova (avvocato, componente Osservatorio Carcere - Unione delle Camere Penali Italiane), Stefano Sanbugaro (Garante dei diritti delle persone private della libertà personale omune di Genova), Gianluca Baldassarri (ex direttore finanziario), Federico Celano (avvocato camera penale di Novara), Massimiliano Chiucolo (avvocato camera penale di Firenze), Antonio Trinchese (docente di sociologia e storia · Accademia di Belle Arti di Nola), Orazio Paolella (detenuto).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Carcere.



La registrazione video del congresso ha una durata di 7 ore e 49 minuti.



