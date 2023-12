Start We Up - Il manifesto, la proposta di legge europea, l'hub diffuso per l'imprenditoria femminile

Saluti introduttivi: Valeria Fiore (PE in Italia), Valeria Manieri (Co founder Le contemporanee), Vincenza Frasca (Vice Presidente di Confimi Industria e Presidente del Gruppo Donne Confimi), Valentina Picca Bianchi (Presidente FIPE Confcommercio e Presidente Comitato Impresa Donna al MIMIT), Beatrice Covassi (Europarlamentare e Le Contemporanee).



Collegamento e aggiornamenti da Bruxelles con Monica Frassoni (Presidente di AESE) e Federica Bianchi (Le Contemporanee Bruxelles).



Collegamento con Pina Picierno (Vice Presidente del Parlamento Europeo).



"Messa a terra del Manifesto in prospettiva …

2024 con progetto Hub: definizione, sinergie, obiettivi e aggiornamenti".



Intervengono: Monica Lucarelli (Assessora al Comune di Roma per le politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità), Maria Luisa Parmigiani (Responsabile Sostenibilità gruppo Unipol), Cristina Mazzamauro (avvocate e Socia Tonuccci & Partners), Domizia De Rosa (Presidente di Women in Film, Televisione e Media Italia), Cristina D'Annibale (Agea, Ufficio Pianificazione, controllo e risk managment), Cristina Tinelli (Direttore Area Affari Europei e Internazionali per Confagricoltura), Ilaria Sergi (Donne in classe A, Enea).



Con la partecipazione al tavolo di lavoro di Fulvia Astolfi (Amministratrice Indipendente co founder Obiettivo Cinque , Rosanna Oliva Rete per la Parità), Alessia Salmaso (Inclusione Donna), Loredana Mancini (Ambassador Regione Lazio Donne 4.0), Emanuela Mastropietro (Esperta politiche del lavoro di genere, sviluppo lavoro Italia ANPAL), Marica Spalletta (Docente Link Campus), Tiziana Serrani (Base Italia).

