E' l'occasione per presentare nuovi ingressi in Forza Italia, illustrare alcune importanti iniziative che si terranno nei prossimi mesi e per fare anche il punto sulla stagione congressuale, a cominciare dal congresso nazionale del 23 e 24 febbraio.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa presieduta dal segretario nazionale, Antonio Tajani, su nuovi ingressi in Forza Italia e punto su stagione congressuale" che si è tenuta a Roma lunedì 8 gennaio 2024 alle 11:48.



Con Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli Affari Esteri), …

Angelo Tripodi (consigliere Regione Lazio), Claudio Fazzone (coordinatore regionale di Forza Italia del Lazio), Stefania Craxi (senatrice, presidente onorario della Fondazione Bettino Craxi, Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE), Nazario Pagano (presidente Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati).



La conferenza stampa è stata organizzata da Forza Italia.



Tra gli argomenti discussi: Politica.



Questa conferenza stampa ha una durata di 42 minuti.



Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

leggi tutto

riduci