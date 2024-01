Presentazione del libro: "l research textbook del diritto societario. Common law, metaverso e sostenibilità" di Pierre De Gioia Carabellese e Camilla Della Giustina,

Massicci bombardamenti dell’esercito turco in Iraq e Siria dopo l’attacco del Pkk contro una base turca in nord Iraq in cui sono morti 9 soldati turchi. L’arresto in Turchia del calciatore israeliano di Sagiv Yehezkel. In Iran ancora impiccagioni mentre il mondo è distratto dalla guerra di Israele contro Hamas. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara