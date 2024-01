L'Associazione Luca Coscioni fa approdare anche al vaglio del Consiglio regionale lombardo la proposta di legge popolare sul fine vita bocciata ieri dall'assemblea regionale veneta.



Il testo definisce tempistiche e procedure per l'accesso alla morte volontaria assistita in Italia, sulla base della sentenza Cappato/Antoniani della Consulta.



Con Marco Cappato (tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni), Cristiana Zerosi (Coordinatrice del Comitato promotore "Liberi Subito" in Lombardia).



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa sulla proposta di legge per …

regolamentare l'aiuto medico alla morte volontaria" che si è tenuta a Milano giovedì 18 gennaio 2024 alle 10:00.



Con Matteo Mainardi (membro della Giunta dell'Associazione Coscioni per la libertà di ricerca scientifica), Cristiana Zerosi (coordinatrice dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica di Milano), Paola Bocci (consigliere regionale, Partito Democratico), Michela Palestra (consigliere regionale in Lombardia (Patto Civico)), Nicola Di Marco (capogruppo in Regione Lombardia, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)), Lisa Noja (capogruppo in Regione Lombardia, Italia Viva), Carmela Rozza (consigliere in Regione Lombardia, Partito Democratico), Ennio Ferlito (delegato di Milano, +Europa), Paola Gobbi (infermiera, membro della Cellula ALC di MIlano), Alessandro Giungi (consigliere del Comune di Milano e vice presidente della commissione carceri), Federica Valcauda (già segretario dell'Associazione Enzo Tortora - Radicali Milano), Grazia Campese (consigliere comunale di Buccinasco), Claudio Gargantini (consigliere comunale di Cernusco sul Naviglio), Marco Cappato (tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica).



Sono stati trattati i seguenti argomenti: Eutanasia.



Questa conferenza stampa ha una durata di 25 minuti.



La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

