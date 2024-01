Come cambierà la politica economica italiana ed europea nel 2024? Quali spunti da Davos? Diritti civili e sociali nel mondo, il ruolo delle democrazie liberali di mercato in Occidente.



Il ruolo europeo e italiano.



Ne parla come sempre il Professore Fabio Pammolli, economista, Direttore scientifico della Fondazione Cerm.



Conduce Valeria Manieri, Radio Radicale.



Puntata di "Connessioni - Spunti per una economia della conoscenza" di giovedì 18 gennaio 2024 condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Fabio Pammolli (economista e direttore del Comitato Scientifico della Fondazione …

CeRM).



Tra gli argomenti discussi: Austerita', Canale Di Suez, Debito Pubblico, Democrazia, Diritti Civili, Diritti Sociali, Economia, Emergenza, Energia, Epidemie, Finanza Pubblica, Fisco, Geopolitica, Guerra, Inflazione, Italia, Liberalismo, Medio Oriente, Mercato, Ovest, Pnrr, Politica, Prezzi, Produzione, Recessione, Reddito, Ricerca, Russia, Spesa Pubblica, Stato, Tasso D'interesse, Tecnologia, Titoli Di Stato, Ucraina, Unione Europea.



La registrazione video di questa puntata ha una durata di 8 minuti.



La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

leggi tutto

riduci