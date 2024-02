Presentazione del libro: "Guarire la democrazia. Per un nuovo paradigma politico ed economico" di Leonardo Becchetti

Radio Carcere: “Inchiesta sui Fondi per l’Edilizia Penitenziaria/2”- La ristrutturazione del carcere di Poggioreale. Oltre 20 milioni di euro per il rifacimento di 4 padiglioni. Ha senso spendere tutti quei soldi per un carcere che ha più di 100 anni, oppure no? Ospiti: Placido Migliorino Provveditore per le opere pubbliche della Campania, del Molise, della Puglia e della Basilicata Samuele Ciambriello Garante dei detenuti della Campania