Puntata di "Radio Carcere: “Inchiesta sui Fondi per l’Edilizia Penitenziaria/2”- La ristrutturazione del carcere di Poggioreale. Oltre 20 milioni di euro per il rifacimento di 4 padiglioni. Ha senso spendere tutti quei soldi per un carcere che ha più di 100 anni, oppure no? Ospiti: Placido Migliorino Provveditore per le opere pubbliche della Campania, del Molise, della Puglia e della Basilicata Samuele Ciambriello Garante dei detenuti della Campania" di giovedì 1 febbraio 2024 condotta da Riccardo Arena con gli interventi di Placido Migliorino (Provveditore per le opere pubbliche …

della Campania, del Molise, della Puglia e della Basilicata), Samuele Ciambriello (garante dei Diritti delle persone private della libertà personale della Regione Campania).



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 44 minuti.

leggi tutto

riduci