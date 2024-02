Forza Italia la casa dei riformisti

60 arresti di presunti membri dell’Isis del Khorasan in Turchia. Cambia per la quinta volta in 5 anni il governatore della Banca centrale turca. Si dimetta la governatrice Hafize Gaye Erkan dopo una campagna di diffamazione contro di lei. La Turchia riduce le esportazioni di prodotti a duplice uso verso la Russia. Collegamento con Mariano Giustino da Ankara