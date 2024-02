Crescere nel digitale: La Rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale per i Bambini e gli Adolescenti.

Saluti istituzionali.



Modera: Raffaele Barberio (Direttore Key4biz).



Relatori: Ernesto Caffo (Presidente della Fondazione S.O.S.



- Il Telefono Azzurro ETS), Eugenia Maria Roccella (Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità), Licia Ronzulli (Vice Presidente del Senato), Antonio Tajani (Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale), Orazio Schillaci (Ministro della Salute), Alessandra Locatelli (Ministero per le Disabilità), Maria Vittoria Brambilla (Presidente, Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza), Caterina Chinnici (Eurodeputata e …

Co-Presidente dell’Intergruppo per i diritti dei minori del Parlamento Europeo), Giacomo Lasorella (Presidente dell’Autorità Garante per le Comunicazioni), Pasquale Stanzione (Presidente del Garante per la protezione dei dati personali), Massimiliano Fiorucci (Rettore Università degli Studi Roma Tre), Domenico Giani (Presidente ENI Foundation), Vincenzo Paglia (Presidente della Pontificia Accademia per la vita).



Ore 10.00 "Sicurezza nella rete: come combattere i rischi e raccogliere le opportunità? Modera: Barbara Gallavotti (Giornalista, autrice e divulgatrice scientifica).



Relatori: Ernesto Caffo (Presidente della Fondazione S.O.S.



- Il Telefono Azzurro ETS), Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy), Bruno Frattasi (Direttore Generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale), Caterina Flick (Avvocato, Agid), Enrico Giovannini (Direttore Scientifico ASviS), Fabio Pompei (CEO Deloitte Italia), Alessandra Santacroce (Government and Regulatory Affairs Executive, IBM Italy - Presidente Fondazione IBM Italia), Walter Renna (CEO Fastweb).



Ore 11:00 -"L'ecosistema digitale per le future generazioni tra sicurezza, dati e consapevolezza".



Modera: Francesco Giorgino (Giornalista Rai).



Relatori: Paolo Benanti (Professore di Teologia Morale, Pontificia Università Gregoriana), Michele Colajanni (Professore Ordinario di Ingegneria Informatica, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna), Giuseppe Abbamonte (Direttore Media Policy, Direzione generale CONNECT della Commissione europea), Milena Santerini (Professore Ordinario di Pedagogia generale, Università Cattolica del Sacro Cuore), Luigi Angelo (Baiguini Vice Presidente Ordine dei Giornalisti), Guido Scorza (Garante per la Protezione dei Dati Personali), Luana Lavecchia (Responsabile Relazioni istituzionali TikTok Italia), Giuseppe Iacono (Coordinatore attività progetto Repubblica Digitale), Antonio Nicaso (Queen’s University e coordinatore Cybrec della Fondazione Magna Grecia).



Ore 12.00 "La cultura dell'innovazione tra economia e lavoro, mercato e persone".



Modera: Riccardo Luna (Giornalista, direttore Italian Tech).



Relatori: Maria Teresa Bellucci (Vice Ministro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Maurizio Ferraris (Professore Ordinario di Filosofia Teoretica, Università degli Studi di Torino e Presidente Scienze Nuova, Università di Torino e Politecnico di Torino), Daniele La Barbera (Professore Ordinario di Psichiatria all’Università di Palermo), Giacinto Fiore (AI Week Italia), Pasquale Viscanti (Mentor e Advisor per numerose StartUp tech), Fabio Gasparetti (Professore associato, Dipartimento di Ingegneria civile, informatica e delle tecnologie aeronautiche, Università Roma Tre), Lidia Armelao (Direttore del Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali, CNR).



Ore 15:00 - "L'intelligenza artificiale nel mondo: le opportunità e le sfide".



Moderano: Mario Calvo-Platero (Direttore Responsabile New York Times International), Alessio Jacona (Curatore Osservatorio Intelligenza Artificiale ANSA.it).



Relatori: Carla Garlatti (Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza), Sandra Cioffi (Presidente Consiglio Nazionale per gli Utenti), John Shehan (Senior Vice President, ECD & International Engagement NECMEC), Carlo Colapietro (Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi Roma Tre), Ernie Allen (Direttore WeProtect Global Alliance), Emilio Puccio (Intergruppo sui Diritti dell’Infanzia al Parlamento Europeo), Silvia Ferrari (Decano associato per la ricerca ingegneristica trasversale al campus, Cornell University), Hans Zollner (Preside dell’Istituto di Antropologia, Pontificia Università Gregoriana), Gabriele Mazzini (Team Leader IA Act - Commissione Europea), Ivano Gabrielli (Direttore Polizia Postale e delle Comunicazioni), Rebecca Portnoff (VP of Data Science, Thorn), Bob Cunningham (Presidente di ICMEC), Maria Herczog (Presidente di Missing Children Europe), Patrick Krens (Direttore esecutivo di Child Helpline International), Diego Ciulli (Responsabile Affari governativi e politica pubblica, Google Italia), Costanza Andreini (Responsabile delle politiche pubbliche Italia, Meta), Francesca Bitondo (Responsabile Relazioni Istituzionali Italia, Microsoft), Julie Dawson (Ufficio politico e normativo di YOTI).

leggi tutto

riduci