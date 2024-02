"EU plans mini-sanctions on Russia for war anniversary" - EU Observer - 06 feb 2024 --- "Ukraine: Meeting under the “Threats to International Peace and Security” Agenda Item" - Security Council Report, org - 05 feb 2024 --- "US, Russia clash at UN over North Korea, Patriot missiles in Ukraine" - Reuters - 06 feb 2024.



Puntata di "Rassegna di Gepopolitica. La invasione della Russia in Ucraina entra nel suo terzo anno" di lunedì 12 febbraio 2024 condotta da Lorenzo Rendi .



Tra gli argomenti discussi: Difesa, Diritti Umani, Economia, Emergenza, Esteri, Geopolitica, Guerra, Immigrazione, Onu, …

Pace, Russia, Sicurezza, Ucraina, Unione Europea, Usa.

leggi tutto

riduci