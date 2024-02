"Israeli airstrikes kill more than 100 in Rafah as international alarm mounts over anticipated ground offensive" - CNN - 12 febbraio 2024 --- "Egypt threatens to suspend Camp David Accords if Israel pushes into Gaza border town" - Politico.com - 11 febbraio 2024 --- "The Middle East, including the Palestinian Question: Closed Consultations" - SecurityCouncilReport.org - 12 febbraio 2024.



Puntata di "Rassegna di Geopolitica - Oltre a Gaza, l'emergenza umanitaria si allarga a Rafah" di mercoledì 14 febbraio 2024 condotta da Lorenzo Rendi .



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Accordi …

Internazionali, Acqua, Aerei, Antisemitismo, Arabia Saudita, Armi, Biden, Decessi, Difesa, Diritti Umani, Diritto, Diritto Internazionale, Ebraismo, Ebrei, Egitto, Emergenza, Esercito, Esteri, Francia, Gaza, Geopolitica, Gran Bretagna, Guerra, Gutierrez, Hamas, Immigrazione, Infanzia, Integralismo, Islam, Israele, Medio Oriente, Netanyahu, Onu, Pace, Politica, Qatar, Rassegna Stampa, Rifugiati, Societa', Stragi, Territorio, Unione Europea, Usa.



La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 12 minuti.

leggi tutto

riduci