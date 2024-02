L’intelligenza artificiale all’incrocio dei saperi. Aspetti scientifici, etici, giuridici e impatto sociale

Saluti istituzionali: Antonella Polimeni (Magnifica Rettrice Sapienza Università di Roma), Marco Schaerf (Preside della Facoltà di Ingegneria dell'informazione, informatica e statistica).



Introduzione Eugenio Gaudio (Presidente Fondazione Roma Sapienza).



Prima sessione - Introduce e modera: Simonetta Gentile (Fondazione Roma Sapienza).



Relazioni: Daniele Nardi (Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale, Università degli Studi di Roma, Sapienza), Manuela M.



Veloso (PhD, Managing Director, Head; J.



P.



Morgan Chase AI Research), Herbert A.



Simon (University Professor Emerita, …

School of Computer Science, Carnegie Mellon), Roberto Navigli (Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale, Università degli Studi di Roma), M.C.



Carrozza (Presidente CNR, Scuola Superiore S.



Anna, Pisa), Stefano Giagu (Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Roma, Sapienza), Maria Cristina Messa (Dipartimento Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano, Bicocca), Mattia De Rosa (Direttore AI e Dati di Microsoft Italia).



II sessione - Saluti istituzionali: Oliviero Diliberto (Preside della Facoltà di Giurisprudenza).



Introduce e modera: Guido Alpa, Fondazione Roma Sapienza.



Intervengono: Roberto Baldoni (già primo Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale), Francisco Balaguer Callejon (Università di Granada), Luca Di Donna (Dipartimento di Scienze giuridiche, Sapienza), Paolo Gaggero (Dipartimento di Scienze giuridiche, Sapienza), Vincenzo Zeno Zencovich (Dipartimento di Scienze giuridiche, Roma Tre), Luisa Avitabile (Dipartimento di Scienza giuridiche, Sapienza), Angelo Petroni (Dipartimento di Scienze politiche, Sapienza), Vincenzo Vietri (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Sapienza).



Conclusioni Georg Gottlob University of Oxford (Department of Computer Science (UK) e Università della Calabria).

