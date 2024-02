Il Benessere nei territori. Il contributo del progetto BesT, edizione 2024.

Apertura dei lavori Francesco Maria Chelli (Presidente Istat).



"Conoscere i territori attraverso le misure del BesT".



Introduce e coordina Monica Pratesi (Direttrice del Dipartimento per la produzione statistica Istat), Giulia De Candia (Dirigente Ufficio territoriale Area Nord-Ovest Istat), Stefania Taralli (Direzione per l’analisi e la valorizzazione nell’area delle statistiche sociali e demografiche e per i fabbisogni informativi del PNRR Istat), Francesca Vannoni (Ufficio territoriale Area Nord-Ovest Istat).



Tavola rotonda "Il valore pubblico del Bes per i territori".



Coordina Davide …

Colombo (Direttore centrale per i rapporti esterni, le relazioni internazionali, l’ufficio stampa e il coordinamento del Sistan Istat).



Intervengono: Massimo Bianco (Dirigente Ufficio Statistico Regione Puglia), Pierciro Galeone (Direttore | Fondazione Ifel – Istituto per la Finanza e l’Economia Locale), Luca Giunti (Analista dati | Fondazione Openpolis ETS), Tommaso Rondinella (Responsabile Ufficio Modelli di Impatto e Valutazione Socio-Ambientale Banca Etica), Rina Camporese (Dirigente del Servizio di coordinamento della promozione della cultura statistica e della diffusione dei dati a livello territoriale Istat).



Conclusioni Sabrina Prati (Direttrice centrale per l’analisi e la valorizzazione nell’area delle statistiche sociali e demografiche e per i fabbisogni informativi del PNRR Istat).

